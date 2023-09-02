Мир 02 сентября 2023, 10:52 Украина получит новый план НАТО по Крыму и Донбассу Guardian: США предложат Украине отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад должен разработать план мирного урегулирования ситуации на Украине, даже если он будет разниться с интересами киевского режима. Об этом заявил военный историк, бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж в статье The Guardian.

Ледвидж указал, что во время отсутствия военных успехов Украины и приближающихся выборов в США коллективный Запад должен объединиться вокруг одной цели — разрешения конфликта. При этом необязательно делать то, на что рассчитывает украинское руководство.

Реклама

Военный историк отметил, что в НАТО уже запустили подобный процесс. Он напомнил, что недавно директор личного офиса генсека Альянса Стиан Йенссен сообщил о работе дипломатов по рассмотрению возможности обмена украинских территорий на членство в блоке.

«Из-за риска ядерной эскалации в администрации [Джо] Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма», — подчеркнул Ледвидж.

В США нашли способ быстро завершить украинский конфликт. Для этого надо выслушать Россию, заметил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.