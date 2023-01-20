Мир 20 января 2023, 02:53 Украина получит новый пакет военной помощи от США Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $2,5 млрд РИА «Новости»

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Американские власти выделили Украине очередной пакет военной помощи. Они выделили 2,5 миллиарда долларов. О передаче вооружения сообщил Пентагон.

«Сегодня министерство обороны США объявляет о выделении <…> военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Сумма составляет 2,5 миллиарда долларов», — заявили в военном ведомстве.

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В новый пакет включили реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Также украинские войска получат системы противовоздушной обороны Avenger, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker. Еще американцы отправят на Украину 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных машин.

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Ранее Литва заявила о намерении предоставить Украине пакет военной помощи на 125 миллионов евро. Бойца ВСУ передадут вертолеты и десятки зенитных орудий L-70 с боеприпасами. В течение 2023 года власти Литвы планируют потратить 40 миллионов евро на закупку дронов, тепловизоров и оптических приборов.