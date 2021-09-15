Украина получит макрофинансовую помощь от Еврокомиссии

Украине предоставят второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, написало агентство «Прайм».

«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса», — цитирует «Общественная служба новостей» слова Домбровскиса. В прошлом году Украина получала такую же сумму. Предполагается, что новый транш в Киев направят в конце октября.