Мир 02 февраля 2023, 13:40 Украина получит американские истребители через посредников США в Европе NYT: США и НАТО отдадут Украине истребители F-16 через Данию и Нидерланды U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Рано или поздно Украина получит американские истребители F-16. США отправят их по стандартной схеме — через Данию и Нидерланды в роли посредников, заявила газета The New York Times.

«Если обычный сценарий сработает, нежелание администрации [президент США Джо] Байдена предоставить самолеты может быть временным», — предположили Хелен Купер и Эрик Шмитт.

Реклама

В списке пожеланий киевского режима после поставки немецких и американских танков остались истребители. Хотя Джо Байден публично отказался их поставлять, его «нет» может оказаться временным.

Авторы статьи напомнили, что точно так же западные страны отказывались передавать тяжелые бронемашины и зенитные системы, но потом передумали и пообещали Leopard, Abrams и Patriot. Журналисты назвали это стандартной стратегией администрации американского президента.

Высокопоставленные американские чиновники сказали изданию, что США могут заключить соглашение с другой страной и отправить на Украину собственные F-16 американского производства. Вероятнее всего, в роли посредника выступят Нидерланды, которые решили обновить свой авиапарк и заменить F-16 на более совершенные F-35. Другим претендентом назвали Данию, правительство которой тоже не против поддержать киевский режим.