Мир 18 июля 2023, 18:32 Украина получит 250 млн долларов на сельское хозяйство после отмены зерновой сделки США выделили 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства Украины РИА «Новости»

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Решение России после отмены зерновой сделки потребовало дополнительной помощи для сельского хозяйства Украины. В этой связи агентство по международному развитию США (USAID) выделит Киеву 250 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства со ссылкой на заявление главы USAID Саманту Пауэр.

Средства направят в рамках программы AGRI-Ukraine. Пауэр отметила, что сельскохозяйственная продукция и зерно Украины имеют решающее значение для мировых поставок продовольствия, а также помогут восстановлению экономики страны после завершения конфликта.

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Выделенные средства направят на покупку ирригационных систем, элеваторов, зернохранилищ, а также на портовую и приграничную инфраструктуру. Также гранты получат малые и средние сельскохозяйственные предприятия для финансирования уборки урожая и новых посевов.

В начале июня США заплатили 437 тысяч долларов для анализа экономической ситуации на Украине. Деньги провели через программу Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках изучения экономики Украины эксперты определят реформы, которые предстоит провести властям, чтобы добиться успешного развития.