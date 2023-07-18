18 июля 2023, 18:32
Украина получит 250 млн долларов на сельское хозяйство после отмены зерновой сделки
США выделили 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства Украины
Решение России после отмены зерновой сделки потребовало дополнительной помощи для сельского хозяйства Украины. В этой связи агентство по международному развитию США (USAID) выделит Киеву 250 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства со ссылкой на заявление главы USAID Саманту Пауэр.
Средства направят в рамках программы AGRI-Ukraine. Пауэр отметила, что сельскохозяйственная продукция и зерно Украины имеют решающее значение для мировых поставок продовольствия, а также помогут восстановлению экономики страны после завершения конфликта.
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Выделенные средства направят на покупку ирригационных систем, элеваторов, зернохранилищ, а также на портовую и приграничную инфраструктуру. Также гранты получат малые и средние сельскохозяйственные предприятия для финансирования уборки урожая и новых посевов.
В начале июня США заплатили 437 тысяч долларов для анализа экономической ситуации на Украине. Деньги провели через программу Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках изучения экономики Украины эксперты определят реформы, которые предстоит провести властям, чтобы добиться успешного развития.
США
Сельское хозяйство
Украина
Деньги
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