Украина получила вторую партию военной помощи от США

Самолет со второй партией военной помощи от США прибыл в украинский аэропорт Борисполь. Об этом сообщило издание «НВ». Речь идет о ручных одноразовых и партия ПТРК Javelin.

Первую партию вооружения Киев получил 22 января, в нее входило 90 тонн оружия. Это был первый пакет помощи в наступившем году.

Днем в воскресенье, 23 января, из Франкфурта вылетел грузовой самолет Boeing 747, на борту которого находилась новая партия американского оружия для ВСУ. Информация о рейсе также есть на сайте Flightradar24.

«Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — сказано в материале.

США продолжат помогать Украине в наращивании военного потенциала, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Содействие будет происходить одновременно с проведением переговоров с Россией.

Он подчеркнул, что в течение последних недель американская сторона активно занималась сплочением своих союзников и партнеров в Европе. Такую работу вели для того, чтобы четко дать понять, что российская агрессия приведет к колоссальным последствиям, добавил Блинкен.