Украина получила военную помощь от 18 стран на 1,5 миллиарда долларов
МИД Украины: страна получила военную помощь от 18 государств на 1,5 миллиарда долларов
Общий объем военной помощи, полученный Украиной для укрепления обороноспособности страны, превысил 1,5 миллиарда долларов. Страна получила более двух тысяч тонн оружия и военного обмундирования, помощь предоставили 18 государств. Об этом рассказала заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, ее слова привело РИА «Новости».
«Общий объем помощи по укреплению нашей обороноспособности и преодолению вызовов для экономической стабильности в связи с последними событиями за последние недели и месяцы превысил 1,5 миллиарда долларов. Объем доставленной в Украину оборонного оружия и военного оборудования достиг более двух тысяч тонн. Свою военную и финансовую помощь Украине предоставили 18 государств», — сообщила Джапарова.
В числе стран, оказавших помощь Украине, фигурируют США, Великобритания, Канада, Польша, Франция, Германия, Турция, страны Скандинавии, Балтии и ряд других.
В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины и подготовке вторжения на территорию сопредельного государства.
В начале февраля ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. Фигурировали даты 15 или 16 февраля. Также упоминалось время начала атаки — 03:00 по местному времени (04:00 по Москве). Москва эти обвинения неоднократно отвергала.
Ранее стало известно, что американские власти приняли решение о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Всю оргтехнику в диппредставительстве при этом поручили уничтожить.