Мир 20 марта 2023, 21:41 Украина получила танки Leopard 2 — Минобороны Норвегии Минобороны Норвегии сообщило о получении Украиной танков Leopard 2 РИА «Новости»

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Украина уже получила танки Leopard 2, сообщило Минобороны Норвегии в Twitter. По данным ведомства, сейчас военнослужащих ВСУ учат обращаться с западной техникой.

Норвежское министерство обороны опубликовало фотографию военно-транспортного самолета «Ан», из которого выезжает танк.

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«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», — сообщили в оборонном ведомстве скандинавского государства.

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Ранее там анонсировали передачу Украине восьми «Леопардов» и четырех «машин поддержки» специального назначения.

«Мы также внесем свой вклад в обучение и обучение украинского танкового экипажа в Польше, наряду с другими союзными странами», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В Германии завершили обучение украинских солдат по использованию танков Leopard 2. Немецкие журналисты сообщили, что бойцы ВСУ вместе с машинами прибудут в зону боевых действий в марте. По информации СМИ, тренировки проводили на военном полигоне города Мунстер в Нижней Саксонии. Власти ФРГ объявили о решении передать танки ВСУ в середине февраля.