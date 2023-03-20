20 марта 2023, 21:41
Украина получила танки Leopard 2 — Минобороны Норвегии
Минобороны Норвегии сообщило о получении Украиной танков Leopard 2
Украина уже получила танки Leopard 2, сообщило Минобороны Норвегии в Twitter. По данным ведомства, сейчас военнослужащих ВСУ учат обращаться с западной техникой.
Норвежское министерство обороны опубликовало фотографию военно-транспортного самолета «Ан», из которого выезжает танк.
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«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», — сообщили в оборонном ведомстве скандинавского государства.
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Ранее там анонсировали передачу Украине восьми «Леопардов» и четырех «машин поддержки» специального назначения.
«Мы также внесем свой вклад в обучение и обучение украинского танкового экипажа в Польше, наряду с другими союзными странами», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
В Германии завершили обучение украинских солдат по использованию танков Leopard 2. Немецкие журналисты сообщили, что бойцы ВСУ вместе с машинами прибудут в зону боевых действий в марте. По информации СМИ, тренировки проводили на военном полигоне города Мунстер в Нижней Саксонии. Власти ФРГ объявили о решении передать танки ВСУ в середине февраля.
Норвегия
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Украина
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