Мир 19 апреля 2023, 16:48 Украина получила системы ПВО из США, Нидерландов и Германии Минобороны Украины: в страну прибыли системы ПВО из США, ФРГ и Нидерландов министерство обороны Украины / Telegram

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Системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов уже прибыли на Украину. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

Он пояснил, что эти системы ПВО «позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов».

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Ранее Совет Евросоюза утвердил выделение миллиарда евро из Европейского фонда мира на боеприпасы для ВСУ до 31 мая.

По информации зарубежных СМИ, во время заседания на американской авиабазе Рамштайн в Германии, которое состоится 21 апреля, Украина собирается попросить Запад осуществить срочные поставки зенитных ракет. Страна опасается, что из-за острой нехватки таких ракет не сможет предотвратить «массированные бомбардировки» со стороны России, при этом западные чиновники отметили, что у Украины вполне хватает средств противовоздушной обороны, чтобы защититься.