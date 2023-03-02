Мир 02 марта 2023, 06:21 Украина получила поддержку Европы, Россия — большей части Южного полушария The American Thinker: большая часть Южного полушария поддержала Россию, а не Украину

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Россию в конфликте с Украиной и экономической ситуации поддержала наибольшая часть стран в Южном полушарии Земли. Они сделали это без принуждения, так как действительно уважают своего партнера и хотят с ним сотрудничать, заявил американский журнал The American Thinker.

Украина получила колоссальный уровень поддержки в Европе и США, написало издание. Однако у России тоже достаточно союзников, и именно это помогло ее экономике устоять под действием многочисленных санкций. Общественное мнение о России осталось положительным в Саудовской Аравии, Малайзии, Индии, Пакистане и Вьетнаме. Многие страны искреннее хотят с ней сотрудничать.

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«За исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает [президента Владимира] Путина; это почти везде в этой части мира», — заявил автор статьи.

Член правления Американского комитета по соглашению между США и Россией (ACURA) и старший научный сотрудник Йельского университета в области глобального правосудия Кришен Мехта объяснил это пятью причинами.

Во-первых, глобальный Юг, по его словам, не верит, что Запад понимает и разделяет его проблемы, например, бедность и голод, во-вторых, для него важна история и поведение стран в колониальную эпоху. В-третьих, конфликт на Украине там рассматривают, как чуждую, европейскую проблему, в-четвертых, США перестали доминировать в глобальной экономике. В-пятых, западным странам перестали доверять, ведь они неоднократно нарушали собственные правила.