Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит
Украина подтвердила получение платежа от «Транснефти» за транзит российской нефти
Украина подтвердила получение платежа от «Транснефти» за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом РИА «Новости» сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
«Украинская сторона подтвердила получение платежа», — сказал Демин.
Пресс-секретарь братиславского нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар до этого сообщил РИА «Новости», что один из европейских банков, сначала оплату поставок нефти заблокировавший, пересмотрел свое решение и принял документы к оплате.
Прокачку нефти через украинскую территорию прекратили 4 августа, так как российская компания «Транснефть» не провела платеж за перевозку из-за санкций Евросоюза. Венгрия и Словакия самостоятельно оплатили транзит.
Ранее стало известно, что компания «Укртранснафта» снова начала транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба». Через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Евросоюз поступает порядка 10% нефти из России.