Украина получила отсрочку по кредитам на два года | 360°

Мир 14 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Украина получила отсрочку по кредитам на два года Глава Минфина США: страны-кредиторы предоставили Украине отсрочку для погашения долгов РИА "Новости"

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Предоставившие кредиты Украине страны согласились на два года отложить погашение выплат в связи с тяжелым экономическим состоянием заемщика. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен. Текст опубликован на сайте ведомства.

Решение группа стан приняла в ходе виртуального совещания, которое прошло 14 сентября. Страны-кредиторы заключили с Украиной соглашение, которое предусматривает приостановку обслуживания государственного долга.

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Йеллен отметила, что это решение ослабит давление на финансовый сектор правительства Украины и позволит властями страны увеличить расходы на социальные нужды, здравоохранение и поддержание экономики в условиях спецоперации.

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О финансовом состоянии Украины в ходе заседания рассказал министр финансов страны Сергей Марченко. Также он сообщил о мерах, которые его ведомство приняло за последние несколько месяцев, чтобы не допустить кризиса.

В группу стран-кредиторов кроме США входят Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Участники заседания призвали других кредиторов Украины последовать их примеру и предложить стране отсрочку.

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