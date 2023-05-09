09 мая 2023, 20:55
Украина получила от Запада все необходимое для контрнаступления вооружение
Блинкен: Запад предоставил Украине все необходимое для успешного контрнаступления оружие
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил от Запада все необходимое для успешной попытки контрнаступления. Речь идет не только об оружии, но и об обучении, заметил глава Госдепа в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, сообщил ТАСС.
Украинских военных обучали обслуживать западные системы вооружения.
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«И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — подчеркнул Блинкен.
Во вторник, 9 мая, Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него включили дополнительные системы ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам.
В пакет военной помощи вошли артснаряды калибра 155 миллиметров, услуги по предоставлению спутниковых снимков и поддержка при подготовке военных и обслуживании военной техники.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин предупредил, что Украину и ее западных кураторов ждут неминуемые последствия контрнаступления, которые точно будут печальными. Армия России готова к любому развитию событий на поле боя.
Специальная военная операция РФ на Украине
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