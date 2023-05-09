Мир 09 мая 2023, 20:55 Украина получила от Запада все необходимое для контрнаступления вооружение Блинкен: Запад предоставил Украине все необходимое для успешного контрнаступления оружие РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил от Запада все необходимое для успешной попытки контрнаступления. Речь идет не только об оружии, но и об обучении, заметил глава Госдепа в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, сообщил ТАСС.

Украинских военных обучали обслуживать западные системы вооружения.

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«И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — подчеркнул Блинкен.

Во вторник, 9 мая, Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него включили дополнительные системы ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам.

В пакет военной помощи вошли артснаряды калибра 155 миллиметров, услуги по предоставлению спутниковых снимков и поддержка при подготовке военных и обслуживании военной техники.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин предупредил, что Украину и ее западных кураторов ждут неминуемые последствия контрнаступления, которые точно будут печальными. Армия России готова к любому развитию событий на поле боя.