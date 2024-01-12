Мир 12 января 2024, 01:58 Украина получила от Запада оружие времен Афганской войны CNN: Запад начал поставки Украине Stinger времен Афганской войны Unsplash

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Запад поставляет Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, произведенные в период Афганской войны. Об этом телеканалу CNN рассказали бойцы ВСУ.

Получившие Stinger военные обратили внимание на даты, оставшиеся на ящике с оружием: некоторые комплексы предназначались для афганской оппозиции, которая вела бои против советской армии в 1980-х. Многие бойцы ВСУ оказались младше, чем ПЗРК, которые они используют.

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Украинским военным приходится использовать старые Stinger из-за отсутствия альтернатив: комплексы необходимы для борьбы с российскими беспилотниками и снарядами.

Ранее Пентагон признал, что США недостаточно внимательно следили за поставками оружия Украине. В результате неучтенными оказались боеприпасы на сумму около миллиарда долларов.

Из-за отсутствия средств Штатам пришлось прекратить отправку Украине военной помощи. По словам представителя Джона Кирби, страна получила от Америки последний пакет поддержки, если конгрессмены не согласятся выделить дополнительное финансирование.