Мир 16 августа 2023, 15:42 Украина получила от США вагоны для транспортировки зерна Посол Бринк: США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна РИА «Новости»

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Власти США отправили Украине 50 вагонов для транспортировки зерна для облегчения логистики поставок. Об этом в социальной сети X сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

«Мы передали Украине 50 вагонов для перевозки зерна через Агентство по международному развитию, чтоб помочь поставлять сельскохозяйственные культуры на мировой рынок через порты Дуная», — написала она.

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Дипломат отметила, что тем самым Соединенные Штаты помогают украинским партнером открывать новые альтернативные маршруты поставок зерна, накормить наиболее уязвимые страны и стабилизировать международный зерновой рынок.

Украина больше не сможет экспортировать зерно через акваторию Черного моря после завершения зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад так и не выполнил своих условий в соглашении, писал RT.

Ранее стало известно, что Румыния модернизирует порт Констанца, чтобы вдвое увеличить транзит украинского зерна.