Украина получила от США $15,5 миллиона на борьбу с коронавирусом

США решили помочь Украине деньгами. Американская сторона перечислила Киеву 15,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Большая часть средств предназначена для медицинских учреждений.

Госдепартамент США отчитался об отправленной гуманитарной помощи на своем сайте, разместив данные по выделенной сумме.

«Украина: общая сумма помощи в размере 15,5 миллиона долларов», — подчеркнули в американском ведомстве.

Из них 13,1 миллиона Киев получил как гуманитарную помощь в области здравоохранения. В Госдепе заметили, что деньги «помогут улучшить возможности местных медучреждений по уходу за больными и борьбе с распространением COVID-19».

Еще 2,4 миллиона долларов предназначены для «поддержки уязвимых групп населения во время пандемии».

За последние 20 лет, уточнили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон инвестировал в «общую помощь» Украине около пяти миллиардов долларов. На здравоохранение стране выделили почти 362 миллиона.

В Госдепартаменте обратили внимание, что США предоставили финансовую помощь для борьбы с COVID-19 многим странам, среди которых упомянут Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Грузия, Азербайджан и другие государства.

С 22 мая на Украине планируют ввести «адаптивный карантин». Смягчать новый режим планируют постепенно. В стране, по последним данным, выявили более 18 тысяч больных коронавирусом.