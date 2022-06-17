facebook_pixel
    17 июня 2022, 19:13

    Украина получила от Канады миллиард долларов в кредит

    Минфин Украины сообщил о получении кредита от Канады на 773 млн долларов через МВФ

    Александр Блинов

    Бюджет Украины пополнился на миллиард канадских долларов, которые страна получила в кредит от Канады. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко, передало РИА «Новости».

    Украина получила от Канады миллиард долларов в кредит

    Льготный кредит на миллиард канадских долларов (около 773 миллионов долларов США) Украине предоставили на 10 лет под 1,69% годовых.

    Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ. Их направят на финансирование приоритетных расходов, в том числе социальных и гуманитарных, уточнил Минфин Украины.

    МВФ открыл счет для зачисления средств в форме специальных прав заимствований (SDR) для Украины в апреле 2022 года. Все деньги, поступающие от стран-доноров, направляются на поддержку финансовой стабильности Украины в виде кредитов или грантов.