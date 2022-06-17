Украина получила от Канады миллиард долларов в кредит

Бюджет Украины пополнился на миллиард канадских долларов, которые страна получила в кредит от Канады. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко, передало РИА «Новости».

Льготный кредит на миллиард канадских долларов (около 773 миллионов долларов США) Украине предоставили на 10 лет под 1,69% годовых.

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ. Их направят на финансирование приоритетных расходов, в том числе социальных и гуманитарных, уточнил Минфин Украины.

МВФ открыл счет для зачисления средств в форме специальных прав заимствований (SDR) для Украины в апреле 2022 года. Все деньги, поступающие от стран-доноров, направляются на поддержку финансовой стабильности Украины в виде кредитов или грантов.