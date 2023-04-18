Мир 18 апреля 2023, 23:14 Украина получила от Германии систему ПВО Patriot Германия доставила на Украину обещанную систему ПВО Patriot с комплектом ракет РИА «Новости»

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Германия доставила на Украину систему ПВО Patriot американского производства. На сайте правительства ФРГ опубликовали обновленный список поставленных украинским властям вооружений.

В пресс-службе правительства отметили, что за прошедшую неделю на Украину отправили ЗРК Patriot со снарядами к нему и 16 грузовиков Zetros — в общей сложности ВСУ получили 76 таких автомобилей. Также власти ФРГ доставили в страну две машины погранохраны (в общей сложности 124).

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«Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет более подробной информации до тех пор, пока товары не будут доставлены», — объяснили редкое обновление информации о передаваемой военной техники в Германии.

Ранее западные журналисты предположили, что вскоре украинские системы ПВО истощатся. По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, анонсированное наступление ВСУ истощит резервы, что даст преимущество российским военным. Смогут ли ВС России воспользоваться преимуществом станет понятно в ближайшие месяцы, отметил эксперт.