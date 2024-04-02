Мир 02 апреля 2024, 07:29 Украина получила от Германии более 70 танков Leopard МО ФРГ: на Украину направили 55 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2A6 Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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Германия передала Украине 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6, сообщила парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Меллер, отвечая на парламентский запрос члена бундестага от партии BSW. Текст оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Основные боевые танки Leopard 1A5 переданы в распоряжение Украины: 55 штук. Основные боевые танки Leopard 2A6 переданы в распоряжение Украины: 18 штук», — говорится в нем.

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Меллер добавила, что украинское правительство гарантировало покрытие расходов на ремонт этих танков.

Ранее стало известно, что Германия также направила для ВСУ 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, боеприпасы для Leopard 2A6, 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector и 30 дронов RQ-35 Heidrun.

От Британии Украина получила танки Challenger 2, которые, как отметили СМИ, оказались неподходящими для боев в зоне СВО из-за своей громоздкости и отсутствия дополнительной брони.