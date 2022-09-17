Украина получила из Испании артиллерийские снаряды крупного калибра | 360°

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Украина получила из Испании артиллерийские снаряды крупного калибра

Советник главы МВД Украины Геращенко: Киев получил крупнокалиберные боеприпасы из Испании

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Очередная военная помощь прибыла на Украину из Испании. Киевский режим получил боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни», — написал Геращенко в своем Telegram-канале.

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Подразделениям ВСУ передали 75 поддонов со снарядами со складов испанской армии. Боеприпасы доставила авиация.

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Всего из Испании на Украину прибыло пять грузовых самолетов со снарядами для артиллерийских систем натовского образца, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. По заявлению его представителей, самолеты испанских ВВС с военными грузами для украинской армии вылетали с баз в Торрехон-де-Ардосе и Роти, а сели в Киеве.

Ранее Геращенко заявил, что поврежденную в боях с Вооруженными силами России украинскую военную технику отправят на ремонт в Литву.

Литва с конца февраля поставила Украине вооружения на сумму 153 миллиона евро. Россия ранее выражала странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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