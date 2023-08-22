Мир 22 августа 2023, 13:30 Украина получила испытательную партию дальнобойных ракет SCALP Посол Украины в Париже Омельченко: Франция поставила стране новые ракеты SCALP Rept0n1x / Викимедиа

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Франция передала Украине новую испытательную партию ракет SCALP. Об этом заявил посол страны в Париже Вадим Омельченко, сообщил ТАСС.

Дипломат отметил, что ракеты класса «воздух — поверхность» большой дальности «хорошо себя зарекомендовали». По его словам, поставки снарядов будут продолжаться.

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«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. <…> Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо», — указал Омельченко.

В августе врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия предпримет примет ответные меры в случае поставки Западом Украине франко-английских ракет SCALP. Он добавил, что эти снаряды могут представлять опасность не столько для Донецкой Народной Республики, сколько для других регионов страны.