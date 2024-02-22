22 февраля 2024, 23:49
Украина получила десятки БТР для массовой эвакуации раненых
Умеров заявил о прибытии на Украину американских эвакуационных бронемашин М113
На Украину доставили десятки американских бронетранспортеров М113, которые предназначены для эвакуации раненых. Об этом на своей странице в Facebook* написал министр обороны страны Рустем Умеров.
По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие нескольких сотен подобных машин на гусеничном ходу. Они обладают более высокой проходимостью в условиях бездорожья по сравнению с колесными аналогами.
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Чиновник при этом не уточнил, какая страна организовала эти поставки.
Ранее сообщалось, что попытки ВСУ заменить артиллерию FPV-дронами обречены на провал из-за эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, украинской армии не хватает не только обычных снарядов, но и беспилотников, а ВПК страны оказался не готов к высокой интенсивности боев.
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ВСУ
Украина
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