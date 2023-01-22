Мир 22 января 2023, 00:26 Украина получила британский вертолет Sea King в качестве военной помощи Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил британский вертолет Sea King Pxhere

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Украина получила вертолет Sea King, который Великобритания передала стране в качестве военной помощи. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников в Twitter.

«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине. Это мощное усиление для ВМС Украины», — написал он.

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Резников добавил, что сотрудничество Украины и Великобритании продолжит увеличиваться. Украинский министр обороны также выразил благодарность британскому коллеге Бену Уоллесу.

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В ноябре 2022 года газета Times, ссылаясь на заявление Уоллеса, сообщила, что власти Великобритании передадут Украине три вертолета Sea King.

В нескольких европейских странах прошли митинги против отправки Киеву вооружения. Протестные акции организовали в Польше, Австралии и Германии. Недовольные политикой властей массово вышли на улицы. Люди потребовали соблюдения нейтралитета, мира и отмены русофобии.

В Варшаве несколько сотен человек несли польские флаги и плакаты с лозунгами «Кто хочет польской крови, пошел вон!» и «Польша выбирает мир!». В Вене люди вышли на митинг в поддержку снятия антироссийских санкций. Также участники демонстрации выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранение нейтралитета Австрии. В Германии акция протеста против поставок Украине тяжелого вооружения прошла 20 января. Протестующие вышли на улицы Берлина с баннерами и флагами с надписями «Добиваться мира без оружия», «Нет танкам для Украины».