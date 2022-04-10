facebook_pixel
    10 апреля 2022, 14:57

    Украина полностью запретила импорт товаров из России

    Министр экономики Украины Свириденко сообщила о введении запрета на импорт товаров из России

    Александр Блинов

    Украинские власти ввели эмбарго на импорт всех товаров из России. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передало Reuters.

    Украина полностью запретила импорт товаров из России

    Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией, своим ключевым торговым партнером, который поставлял товаров на сумму около шести миллиардов долларов в год.

    «Бюджет противника не получит этих средств, что снизит его возможности по финансированию [специальной операции]», — сказала Свириденко.

    Министр экономики добавила, что такой шаг должен послужить примером для западных партнеров и стимулировать их к усилению антироссийских санкций, включая эмбарго на поставки энергоносителей и изоляцию всех банков.

    Представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что власти запретили импорт товаров из РФ на таможенную территорию Украины. Кроме того, денонсирован договор с Белоруссией о сотрудничестве в области науки и технологий. Украинские власти также признали недействительным соглашение с Белоруссией о признании эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, а также соглашение о сотрудничестве в аттестации специалистов высшей квалификации.

    Ранее власти Украины заявили о планах национализировать всю российскую собственность.