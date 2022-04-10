Украина полностью запретила импорт товаров из России

Украинские власти ввели эмбарго на импорт всех товаров из России. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передало Reuters.

Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией, своим ключевым торговым партнером, который поставлял товаров на сумму около шести миллиардов долларов в год.

«Бюджет противника не получит этих средств, что снизит его возможности по финансированию [специальной операции]», — сказала Свириденко.

Министр экономики добавила, что такой шаг должен послужить примером для западных партнеров и стимулировать их к усилению антироссийских санкций, включая эмбарго на поставки энергоносителей и изоляцию всех банков.

Представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что власти запретили импорт товаров из РФ на таможенную территорию Украины. Кроме того, денонсирован договор с Белоруссией о сотрудничестве в области науки и технологий. Украинские власти также признали недействительным соглашение с Белоруссией о признании эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, а также соглашение о сотрудничестве в аттестации специалистов высшей квалификации.

Ранее власти Украины заявили о планах национализировать всю российскую собственность.