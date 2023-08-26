Мир 26 августа 2023, 11:21 Украина показала, что ей нет дела до мнения людей — Захарова МИД РФ: призывы Киева не признавать ЛДНР показали безразличие Украины к людям Freepik

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Киевский режим продемонстрировал свое безразличие к мнению миллионов людей своими призывами не признавать легитимность выборов на новых территориях РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рада Украины обратилась к правительствам и международным организациям перед выборами в России. Запад попросили не признавать их легитимность на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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«Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом», — заявила представитель дипведомства.

Украинские боевики продолжили бить по гражданским объектам в России, чтобы отвлечь внимание Запада от провального контрнаступления, на которое зарубежные кураторы возлагали большие надежды.

Поставки истребителей и самолетов Вооруженным силам Украины со стороны европейских стран в очередной раз указывают на их вовлеченность в конфликт вокруг Украины. По словам Захаровой, это только подтверждает, что цели и задачи спецоперации по демилитаризации, денацификации Украины актуальны.

Европейские официальные лица обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за того, что у украинской армии нет успехов. Запасы боеприпасов в западных странах на исходе, той массовой поддержки киевского режима, что была раньше, больше не будет.

Украина винит в провале контрнаступления плохую погоду, а все больше украинцев стали уклоняться от мобилизации. Западные СМИ предупредили украинские власти, что даже очередные поставки западных вооружений не спасут ситуацию.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира. Итогом украинского конфликта, сказал он, станет «позорный уход» киевских властей.

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