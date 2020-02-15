«12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона» не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Документ был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но потом исчез.

Руководство Мюнхенской конференции не признает «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, это частная инициатива, поэтому документ и был удален с официального сайта конференции. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Ее процитировал «Укринформ».

«Документ „12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе“ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии России против нашего государства», — отметила представитель МИД Украины.

Пресс-секретарь акцентировала, что тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства. Зеленко также сообщила, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признало этот материал официальным документом конференции, а его текст был удален с официального сайта конференции.

По сведениям СМИ, документ по сути говорит о возобновлении сотрудничества Запада с Россией, при этом не требует возвращения Крыма Украине и не учитывает требования Украины относительно Донбасса. «12 шагов» предполагают, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между Россией и Евросоюзом, другие неприятные для нынешнего русофобского украинского руководства моменты. Например, запуск всеукраинского общенационального диалога относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.