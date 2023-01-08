Мир 08 января 2023, 20:34 Украина похвасталась созданием самого большого в мире минного поля Премьер Украины Шмыгаль: на территории страны создали крупнейшее в мире минное поле РИА «Новости»

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За весь период боевых действий на территории Украине создали самое больше в мире минное поле. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

Он отметил, что сейчас общая площадь минного поля составляет не менее 250 тысяч квадратных километров.

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«Это серьезно затрудняет передвижение людей и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве», — добавил Шмыгаль.

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Журналисты агентства подсчитали, что размер заминированного участка, о котором сообщил украинский премьер, больше всего Корейского полуострова площадью около 221 тысячи квадратных километров и Великобритании, которая занимает порядка 244 тысяч «квадратов».

Ранее Шмыгаль, выступая на заседании Совета ассоциации Евросоюза, сообщил, что Украина с начала спецоперации понесла ущерб в размере 326 миллиардов долларов. По его словам, на восстановление разрушенной инфраструктуры стране необходимо 105 миллиардов долларов. Как заверил премьер-министр, страны «Большой семерки» уже решили направить на помощь Украине около 32 миллиардов долларов.