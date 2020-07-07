Украина похвасталась скорым получением катеров Mark VI. С их помощью она хочет контролировать РФ на Азове

Украина благодаря поставке американских катеров Mark VI намерена ограничить действия России в Азовском море. Такое заявление сделал командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI», — рассказал он в интервью газете «Думская».

Всего Украина ожидает 16 катеров. Часть из них направят в Азовское море. Наиболее эффективными для этого региона Неижпапа назвал суда с ракетными комплексами на борту.

По его словам, именно Украина — первое государство, которое получит Mark VI после Штатов. Он отметил, что США хотели выпускать их только для себя. Кроме Киева, Вашингтон их никому не предлагал.

«Это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины», — похвастался контр-адмирал.

Соединенные Штаты продали Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176 °C Griffin B (Block II), написало РИА «Новости». Водоизмещение катера — 65 тонн. В его оснащение входят две 25-миллиметровые артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-миллиметровых пулеметов M2. У Mark VI алюминиевый корпус, а его броня может выдержать удар стрелкового оружия.