Украина подтвердила второй раунд переговоров с Россией 2 марта

Новые переговоры российской и украинской делегаций пройдут вечером в среду, 2 марта. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что Украина пошлет на переговоры делегацию в том же составе.

«Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе», — заявил Арестович.

Это первое официальное подтверждение готовности украинской стороны продолжить переговоры с Россией. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook написал, что ему неизвестна дата новой встречи.

«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии. Но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры — на данный момент неизвестно», — написал он.

Близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинская делегация перестала выходить на связь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приедет на место для продолжения переговоров с представителями Украины.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. Будет ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — привела слова Пескова газета «Известия».

Первый раунд переговоров представителей России и Украины прошел в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продолжался около пяти часов. По их итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны нашли общие точки, по которым можно найти общие позиции.

Его слова подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что после обсуждения ряда приоритетных тем, по которым удалось прийти к некоторым решениям, делегации отправились в столицы своих стран для проведения консультаций.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Он дал такое распоряжение в ответ на просьбу о защите глав донбасских республик. Минобороны сообщило, что наносит удары по военным объектам Украины.