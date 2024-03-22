Мир 22 марта 2024, 18:02 Украина подтвердила призыв США не атаковать российские НПЗ Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила призыв США не бить по НПЗ России РИА «Новости»

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США действительно призвали ВСУ прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Обращение показали на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine.

Политик заявила, что на Украине понимают призывы американских партнеров.

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«Но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — сказала Стефанишина.

Газета Financial Times опубликовала материал о том, что Соединенные Штаты призвали Вооруженные силы Украины прекратить удары по энергообъектам России. Американцы предупредили, что атаки беспилотников грозят ростом мировых цен на нефть.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США дополнить свои рекомендации Украине. По его словам, ВСУ должны прекратить атаковать не только нефтегазовые объекты на территории России, но и социальные.