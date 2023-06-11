Мир 11 июня 2023, 21:10 Украина подтвердила обмен военнопленных с Россией Глава офиса Зеленского Ермак: заявил об обмене попавших в плен солдат ВСУ Telegram

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киев вернулись 95 украинцев в процессе обмена пленными с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров. К своим семьям едут пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный», — написал он.

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Ранее Минобороны сообщило, что порядка 94 российских военнослужащих вернулись домой в результате переговоров из украинского плена. Теперь им предстоит лечение и реабилитацию, многим из них в плену грозила смертельная опасность.

Также Министерство обороны опубликовало кадры возвращения на родину российских солдат. Обмен военнопленными произошел благодаря успешно проведенным переговорам с украинской стороной.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила об освобождении шести военнослужащих региона из украинского плена. Ранее стало известно, что под Харьковом российские военные взяли в плен двух боевиков ВСУ.