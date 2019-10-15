Украина подсчитала убытки в случае отмены поездов в Россию

Сумма в гривнах вышла порядка трех миллиардов.

Украина восстановит пассажирское сообщение с Крымом Подробнее

«Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем», — заверил министр.

Таким образом, пока Киев не намерен отказываться от данных маршрутов.