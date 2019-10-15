  • Украина подсчитала убытки в случае отмены поездов в Россию

    15 октября 2019, 20:46

    Ирина Нагайникова

    Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий оценил прибыль от железнодорожного сообщения с Россией в 120,5 миллиона долларов, сообщил портал «Утро.ру».

    Сумма в гривнах вышла порядка трех миллиардов.

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    «Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем», — заверил министр.

    Таким образом, пока Киев не намерен отказываться от данных маршрутов.