Украина подсчитала убытки в случае отмены поездов в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий оценил прибыль от железнодорожного сообщения с Россией в 120,5 миллиона долларов, сообщил портал «Утро.ру».
Сумма в гривнах вышла порядка трех миллиардов.
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«Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем», — заверил министр.
Таким образом, пока Киев не намерен отказываться от данных маршрутов.