Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о важности для Украины доходов от транзита через страну российского газа. Об этом сообщил «Царьград».
Будущие доходы Киева от транзита газа Герус оценил в два миллиарда долларов.
«Это важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около двух миллиардов долларов за транзит газа», — заявил парламентарий.
Согласно заключенному между Россией и Украиной договору, транзит российского газа через территорию Украины продлили на период с 2020 по 2024 год. По предварительным оценкам, в 2020 году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 год — по 40 миллиардов кубометров ежегодно.