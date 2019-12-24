Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа

Будущие доходы Киева от транзита газа Герус оценил в два миллиарда долларов.

«Это важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около двух миллиардов долларов за транзит газа», — заявил парламентарий.

Согласно заключенному между Россией и Украиной договору, транзит российского газа через территорию Украины продлили на период с 2020 по 2024 год. По предварительным оценкам, в 2020 году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 год — по 40 миллиардов кубометров ежегодно.