Украина подсчитала доход от транзита российского газа

Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, — более $3 млрд арбитража и ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет Алексей Оржаль министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Министр уточнил, что получение выигранных у «Газпрома» 12,2 миллиарда долларов могло затянуться на три-пять лет судов и простоя украинской газотранспортной системы. В случае отказа Киев в пятилетней перспективе может рассчитывать на 18 миллиардов долларов, причем три миллиарда он получит «живыми деньгами» до конца года.

Оржаль подчеркнул, что всю прибыль Украина получит без «кабальных условий по приобретению российского газа».

Новый транзитный договор сроком на пять лет Россия и Украина, предположительно, заключат до 29 декабря. Документ предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году. В 2021–2024 годах она составит по 40 миллиардов кубометров. Украина согласилась отказаться от новых исков против «Газпрома» и получит от концерна почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.