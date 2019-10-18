  • Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей

    18 октября 2019, 10:58

    Дарья Бунякова

    Украинские власти приняли все законы по амнистии, согласно Минским договоренностям. Решение начнет действовать после проведения выборов в Донбассе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД Украины Василия Боднара.
    Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей

    «Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений», — сказал Бондар.

    Он пояснил, что помилование может состояться только после проведения легитимных выборов в органы власти «оккупированных территорий». Таким образом амнистию применят «после возобновления суверенитета Украины». Помиловать или нет кого-либо из-заключенных решает суд.

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    Бондар добавил, что амнистировать нельзя будет тех, кто был признан виновным в военном преступлении, согласно международному законодательству.

    «Также не попадают под амнистию лица, которые причастны к крушению малайзийского Boeing», — добавил он.

    В свою очередь в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что требуют помилования всех участников конфликта на территории Донбасса.