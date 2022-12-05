Мир 05 декабря 2022, 23:11 Украина подписала с Черногорией договор о членстве в НАТО Президент Зеленский подписал с премьером Черногории декларацию о членстве страны в НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Черногории Дритан Абазович подписали декларацию о евроатлантической перспективе Киева. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства.

Президент Черногории Мило Джуканович вместе с восемью лидерами стран Восточной Европы ранее поддержал заявку Украины на членство в НАТО. Власти Черногории пообещали передать в качестве дотации Киеву 11% своих оборонных расходов.

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«Черногория поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — заявил Абазович.

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Премьер также напомнил, что Черногория приняла больше всего украинских беженцев в регионе Западных Балкан. В настоящее время их число достигло свыше 10 тысяч. Абазович подчеркнул, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь.

Ранее Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве в НАТО. Также власти Украины и Чехии договорились о сотрудничестве в сфере обороны, энергетики и здравоохранения.