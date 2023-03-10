Важное 10 марта 2023, 15:33 Украина подготовит новые провокации с опасными патогенами — Минобороны Минобороны России: на Украине готовят новые провокации с опасными патогенами Unsplash

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Киевский режим готовит очередную провокацию с опасными патогенами, чтобы обвинить потом Россию. Об этом сообщил начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он провел брифинг по военно-биологической деятельности США. По его словам, Украина до сих пор сотрудничает с Соединенными Штатами по биологической программе. В полученных Минобороны документах даже приводятся основные задачи этих стран.

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«В их числе: дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов, а также развертывание систем управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки», — отметил Кириллов.

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В январе представители киевского режима утвердили новые требования по порядку учета, хранения и перевозки микроорганизмов, токсинов и ядов с животного и растительного происхождения с акцентом на их международную авиаперевозку. Эти элементы имеют наивысший класс опасности, который может привести к инвалидности или гибели человека.

В шаблонах сопроводительных документов указаны только американские лаборатории и компании. Это говорит о том, что Украина совместно с США планирует провести провокацию с патогенами и обвинить в происходящем Россию, добавил Кириллов.