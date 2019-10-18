Украина подготовилась отразить мнимую российскую агрессию
Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия готовится к военной агрессии, но Незалежная уже готова дать отпор, сообщило РИА ФАН.
Таран рассказал, что вооруженные силы Украины готовы отразить агрессию России. Ведется подготовка войск для отражения угроз по всей границе государства от Белоруссии до Крыма и Бессарабии.
«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», — процитировало РИА «Новости» слова Тарана.
Замначальника Генштаба также рассказал, что Украина нарастила военную мощь. Если в 2014 году у страны были только четыре батальонно-тактические группы, то к 2019 году Киев располагает 17 боевыми бригадами сухопутных войск, пятью бригадами десантно-штурмовых и двумя бригадами морских пехотинцев.