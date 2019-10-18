Украина подготовилась отразить мнимую российскую агрессию

Таран рассказал, что вооруженные силы Украины готовы отразить агрессию России. Ведется подготовка войск для отражения угроз по всей границе государства от Белоруссии до Крыма и Бессарабии.

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», — процитировало РИА «Новости» слова Тарана.

Замначальника Генштаба также рассказал, что Украина нарастила военную мощь. Если в 2014 году у страны были только четыре батальонно-тактические группы, то к 2019 году Киев располагает 17 боевыми бригадами сухопутных войск, пятью бригадами десантно-штурмовых и двумя бригадами морских пехотинцев.