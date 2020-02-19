Украина подготовилась к транзиту нефти в Белоруссию

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Мы готовы, но надо показать, какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — уточнил Кизим.

Он пояснил, что поставки можно организовать трубопроводом Одесса — Броды и железнодорожным транспортом.

«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — добавил посол.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сотрудничество с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.