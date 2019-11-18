Украина подготовилась к суду с Россией, несмотря на возвращенных моряков

Три украинских судна задержали в Керченском проливе в 2018 году. 24 моряка, которые там находились, уже на свободе, в то время как сами корабли в скором времени передадут Киеву.

Трибунал не повлиял на передачу Украине кораблей Подробнее

«Пока [корабли] „Никополь“, „Бердянск“ и „Яны Капу“ направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — написала она.

Зеркель подчеркнула, что Украина собирается доказать всему миру, что корабли зашли в Керченский пролив на законных основаниях, и именно Россия нарушила нормы международного права, задержав их.