Мир 16 сентября 2023, 23:01 Украина подготовила графики отключения тепла и света на зиму Минэнерго Украины: блэкауты зимой не планируются, но графики отключений готовы Pxhere

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Графики отключений электричества по Украине подготовили украинские операторы систем распределения. Об этом, как указало РИА «Новости», сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Глава ведомства подчеркнула, что не ожидает масштабных блэкаутов грядущей зимой.

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Она выразила надежду, что в этом году Минэнерго страны будут более готовыми, и будут быстрее восстанавливать электричество, если все-таки повреждения будут.

Несмотря на ведущиеся работы по восстановлению генерации, предстоящий отопительный сезон, как указала Гринчук, обещает быть трудным.

Ремонтные работы длились всю весну и лето, отметила замминистра. Их графики составляли так, чтобы не ограничивать потребителей.

Ранее украинские специалисты заявили о скором появлении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом. С началом осеннего сезона в стране стали массово отключать горячее водоснабжение, указали журналисты местных СМИ. Как объяснили жителям в коммунальных службах, частые отключения воды связаны с газовыми проблемами.