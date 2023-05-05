Мир 05 мая 2023, 00:07 Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников по проекту «Армия дронов» Минцифры Украины: в стране подготовили 10 тысяч операторов БПЛА по проекту «Армия дронов» Pxhere

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Украина подготовила порядка 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в в рамках программы «Армия дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров в эфире телемарафона. Его процитировало РИА «Новости».

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время», — сказал он.

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По его словам, в рамках проекта на Украине создадут 60 рот операторов ударных беспилотников.

Вечером в четверг, 4 мая, в Киеве сбили БПЛА. Сразу уничтожить объект не получилось, поэтому в него выпустили несколько снарядов. Сбитый беспилотник загорелся и упал на землю.

Спустя время командование Военно-воздушных сил Украины сообщило, что в небе над столицей летел украинский Bayraktar TB2. Военным пришлось сбить свой же дрон. Оказалось, что над объектом потеряли управление. Так как неконтролируемый беспилотник представлял опасность, его решили уничтожить. По данным Telegram-канала Mash, стоимость Bayraktar TB2 — примерно 5,37 миллиона долларов.