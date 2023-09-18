Мир 18 сентября 2023, 19:57 Украина подала в ВТО иски против стран, запретивших ввоз зерна Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на сайте ведомства.

«В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее стало известно, что эти три страны отказались участвовать в платформе ЕК в связи с нападками Украины. Власти государств объяснили свой шаг тем, что киевские чиновники могут использовать против них информацию, полученную в рамках координационной платформы, в разбирательствах в ВТО.

Своим поведением Украина увеличивает число противников, заявил политолог Антон Бредихин в беседе с RT. По его словам, вскоре у страны останется один союзник — США, однако они не смогут гарантировать вступление Украины в ЕС.