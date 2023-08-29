Мир 29 августа 2023, 20:40 Украина подала в суд на польскую фирму за срыв поставок оружия Резников потребовал от польской фирмы Alfa доставить оружие или вернуть деньги Министерство обороны Украины

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Польская оружейная компания Alfa не выполнила обязательства по контрактам с Минобороны Украины на поставку оружия на 3,5 миллиарда гривен (почти 95 миллионов долларов). Подробности ситуации в беседе с изданием «Украинская правда» рассказал глава оборонного ведомства страны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что польская Alfa стала не единственной компанией, которая сорвала поставку вооружения по подписанным контрактам. По его словам, среди тех, кто не выполнил свои обязательства, оказались оружейные фирмы Украины и США, в том числе достаточно крупные игроки.

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Министр добавил, что против польской фирмы уже подали несколько судебных исков в арбитражные суды, которые занимаются рассмотрением коммерческих дел.

«Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. И дальше или будем доставлять их, или будем требовать вернуть предоплату», — заявил Резников.

Министр подчеркнул, что ведомство уже одержало победу в суде против другой оружейной компании, которая сорвала контракт по поставкам оружия. Он отметил, что подавать в суд против украинских импортеров бесполезно, так как это государственные компании, у которых нет средств, чтобы погасить долги. Поэтому их ждет только банкротство.

Агентство Reuters сообщило, что оружейные компании Польши и Чехии из-за украинского конфликта и повышенного спроса на свою продукцию столкнулись с нехваткой рабочих рук. Впервые после окончания холодной войны фирмы запустили программы по набору и обучению новых рабочих, которым предложили значительные льготы.