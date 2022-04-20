facebook_pixel
    20 апреля 2022, 14:54

    Украина почти полностью заблокировала доступ к российским сайтам

    Депутат Рады Федиенко: на Украине введена почти полная блокировка российских сайтов

    Наза Салех Захи

    Доступ к российским сайтам практически полностью заблокирован на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко.

    Украина почти полностью заблокировала доступ к российским сайтам

    «Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

    Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин говорил о том, что против России развязали большую информационную войну. В ее авангарде — Литва, Украина, Латвия, Эстония. В антироссийской кампании также активно участвуют США и ряд европейских стран. Об этом написало РИА «Новости».

    Еремин отметил, что введена тотальная цензура информационного пространства без каких-либо объяснений. В итоге большинству украинцев и граждан других государств невозможно получить объективные сведения о ходе военной операции России на Украине и отличить фейки от достоверных данных.