Украина почти полностью заблокировала доступ к российским сайтам

Доступ к российским сайтам практически полностью заблокирован на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко.

«Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин говорил о том, что против России развязали большую информационную войну. В ее авангарде — Литва, Украина, Латвия, Эстония. В антироссийской кампании также активно участвуют США и ряд европейских стран. Об этом написало РИА «Новости».

Еремин отметил, что введена тотальная цензура информационного пространства без каких-либо объяснений. В итоге большинству украинцев и граждан других государств невозможно получить объективные сведения о ходе военной операции России на Украине и отличить фейки от достоверных данных.