Мир 22 февраля 2024, 01:55 Украина почти договорились с МВФ о предоставлении денег стране Bloomberg: Украина хочет 22 февраля договориться с МВФ о предоставлении $900 млн РИА «Новости»

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Украина почти смогла договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении ей нового транша в 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Украинская сторона рассчитывает достигнуть соглашения 22 февраля. По информации журналистов, ряд работников МВФ под шефством миссии в стране Гэвина Грея оценивают, выполнило ли государство необходимые требования для получения кредита.

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Когда группа закончит работать, то сделает заявление в США. Потом может понадобиться несколько дней на доработку договора на техническом уровне.

Этот транш будет первым из четырех платежей, которые украинские власти ждут в 2024 году на общую сумму 5,4 миллиарда в ходе полной программы, утвержденной в прошлом году.

Ранее стало известно, что правительству Франции трудно найти деньги для финансирования Украины. Это связано с тем, что стране необходимо сократить государственные расходы для выполнения обязательств по ограничению бюджетного дефицита.