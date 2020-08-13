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    13 августа 2020, 15:25

    Украина побила «рекорд» по заболеваемости коронавирусом

    Дарья Морозова

    Количество заразившихся коронавирусом на Украине за последние сутки стало самым высоким за все время эпидемии в стране. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

    13 августа было зафиксировано 1592 новых случая.

    Ранее украинский Минздрав выразил недоверие данным о российской вакцине от COVID-19. Как отметила замминистра здравоохранения страны Ирина Микичак, Киев ждет вакцину «от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу».

    Новости SMI.FM