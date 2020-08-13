Украина побила «рекорд» по заболеваемости коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом на Украине за последние сутки стало самым высоким за все время эпидемии в стране. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
13 августа было зафиксировано 1592 новых случая.
Ранее украинский Минздрав выразил недоверие данным о российской вакцине от COVID-19. Как отметила замминистра здравоохранения страны Ирина Микичак, Киев ждет вакцину «от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу».