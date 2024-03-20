Мир 20 марта 2024, 20:15 Украина по требованию Запада закроет реестр «международных спонсоров войны» Украина решила закрыть реестр «международных спонсоров войны» РИА «Новости»

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Правительство Украины приняло решение отказаться от реестра «международных спонсоров войны», в который включены крупные западные компании. Об этом проинформировала пресс-служба кабинета министров страны.

В сообщении отметили, что МИД неоднократно сигнализировал об обращениях представителей стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования подобного списка.

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В реестре украинского Национального агентства по предотвращению коррупции оказались такие компании, как Raiffeisen Bank International, PepsiCo, Nestle, Mars, Mondelez, Unilever, CNPC, Xiaomi, Auchan, Bacardi, Japan Tobacco International.

Основанием для внесения в черный список стала в том числе работа компаний в России.

Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International, если организация продолжит работу в России.