Украина планировала начать войну за Крым в 2014 году

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году могла начаться война. Вооруженный конфликт планировала Украина. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, <…> она была реальна», — рассказал он в интервью «Крым.Реалии».

По его словам, в начале марта 2014 года этот план рассматривал Генштаб ВСУ. Но вскоре начальник Генштаба Михаил Куцин отменил его. Мол, такое решение было принято, чтобы не перегреть и так напряженную ситуацию.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с РФ было принято, чтобы в Крыму не повторилась история Донбасса. Семь лет назад большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.