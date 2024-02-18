Мир 18 февраля 2024, 18:01 Украина перестала существовать десять лет назад — Балицкий Балицкий: Украина перестала существовать после госпереворота в 2014 году РИА «Новости»

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Украина перестала существовать после государственного переворота, который произошел в 2014 году. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ровно десять лет с тех пор, когда в Киеве начались срежиссированные Западом массовые убийства. Тогда Украина перестала существовать. „Революция“ достоинства» превратилась в торжество ненависти, целью которой стало утопить всех в крови», — отметил он.

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Балицкий добавил, что тогда же произошло самое главное предательство Украины и ее народа.

«Тогда страну продали в руки западных кураторов и олигархов. На сцену вышли самозванцы, моральные уроды, преступники и террористы», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что Россия сегодня ведет борьбу против украинского нацизма, который вооружился идеологией ненависти, обозлился и «попер на русских».

Ранее Балицкий назвал бойцов ВСУ несчастными людьми, которых заставляют идти в окопы.